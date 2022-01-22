Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük ve Bartın'da 148 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle 148 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük genelinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Çalışmalar sonucu 22 köy yolu ulaşıma açılırken, 7 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Bartın'da da İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kardan kapanan 141 köy yolunda yeniden ulaşım sağlanması için yoğun çalışma yürütüyor.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı Karabük Ulaşım
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