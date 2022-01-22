Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 2 DEAŞ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlardaki yasa dışı geçişlerle mücadele devam ediyor.
Hatay'da görevli güvenlik güçleri yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: DEAŞ Hatay Terör Örgütü Terörle Mücadele
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