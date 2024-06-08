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Güncel
AA 08.06.2024 09:31

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında 10 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Sürdürülen 9 aylık teknik çalışma kapsamında ekipler, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri kripto borsasında aklamaya çalıştıklarını belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemle aralarında Karabük'ün de bulunduğu 18 ilde 34 farklı işlemle yaklaşık 30 milyon lira dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda Ankara'da 2, Adana'da 5 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan aranan kişilerden 2'sinin cezaevinde, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Karabük Emniyet Genel Müdürlüğü Dolandırıcılık
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