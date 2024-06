Üstü açık camide 563 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor

Yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan ve denizden 2 bin 200 metre yüksekte olan Kadırga Yaylası’nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.



Gümüşhane sınırlarındaki Kadırga Yaylası’nda 563 yıl önce Trabzon’u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa’yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve dünyada az sayıda örneği bulunan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cemaatle Cuma namazı kılınıyor. Yaz mevsimiyle birlikte Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga’ya akın eden vatandaşlar tabanı doğal çimden oluşan ve etrafında sadece duvar olan üzeri açık camide Cuma namazını kılıyor. Yaylaya adını veren Kadir Ağa’nın mezarının da bulunduğu Kadirkaya’nın yamacında kurulu ve etrafında onlarca obanın yer aldığı Kadırga yaylasına Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinden yaz aylarında yoğun talep oluyor. Cuma günleri pazar kurulması nedeniyle adeta küçük bir ilçeye dönüşen yaylanın etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz, Aktaş ve Ören gibi çok sayıda büyük ve bilinen oba bulunuyor. Yüzyıllardır her Temmuz ayının üçüncü cuma günü şenlik ve otçu göçünün yapıldığı yaylada otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesisleri bulunuyor. Tabanı doğal çimden oluşan, etrafında sadece duvar olan ve 2 minaresi bulunan üzeri açık camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor.



“Burada namaz kılınırken yağmur yağmadığı rivayet ediliyor”



Çocukluğundan bu yana üstü açık camide namaz kıldığını belirten yayla sakini Osman Demirci, “Ben 1968’de burada babamlarla esnaflık yaptım, o günden bugüne ben bu camide namaz kılınmadığını hiçbir zaman görmedim. Buraya namaz kılınırken yağmur yağmadığı rivayet ediliyor, namazdan sonra yağıyor. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’un fethi için buraya geldiğini ve burada namaz kıldığını biliyoruz. Dünyanın her yerinden buraya namaz kılmak için gelenler var.” dedi.



“Burada namaz kılmak Hacca, Umre’ye gitmek gibi mutluluk veriyor”



Üstü açık camide namaz kılmanın verdiği huzurdan bahseden ve Trabzon Şalpazarı’ndan ziyarete gelen Osman Yılmaz, “Ben kendimi bildim bileli bu yaylaya geliriz. Ben gurbetteydim, bir an önce emekli olayım da yaylama döneyim diye bekledim. Her Cuma namazı kılmak için bu camiyi tercih ediyoruz. Sebebi Fatih Sultan Mehmet ve ondan sonra gelen atalarımızın burada namaz kılması. Burada namaz kılmak, Hacca, Umre’ye gitmek gibi mutluluk veriyor” diye konuştu.



50 yıldır üstü açık camide namaz kıldığını söyleyen Niyazi Kahraman da, “Ben burada 50 yıldır namaz kılıyorum. İnsanı manevi açıdan çok etkiliyor, insan huzur buluyor” ifadelerini kullandı.