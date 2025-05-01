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Gündem
TRT Haber 01.05.2025 23:38

DMM CHP’nin otobüs şoförüne ilişkin iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'CHP’nin otobüs şoförüne, 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildi' iddiası doğru değildir" açıklamasın yaptı.

DMM CHP’nin otobüs şoförüne ilişkin iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP’nin otobüs şoförüne ilişkin iddiaları yalanladı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “CHP’nin otobüs şoförüne, 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildi” iddiası doğru değildir.

CHP’nin şoförünün polisin üzerine otobüs sürdüğü anlar kamera
CHP’nin şoförünün polisin üzerine otobüs sürdüğü anlar kamera

CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için değil, 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Bahse konu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." 

 

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CHP’nin şoförü polisin üzerine otobüs sürdüğü anlar kamera
CHP’nin şoförü polisin üzerine otobüs sürdüğü anlar kamera
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