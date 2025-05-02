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Türkiye
AA 02.05.2025 01:34

Bir evde kaçak yollarla bulundurulan 98 hayvan ele geçirildi

Sakarya'da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve 2 emu ele geçirildi.

Bir evde kaçak yollarla bulundurulan 98 hayvan ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Hayvan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ö.K'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Bir evde kaçak yollarla bulundurulan 98 hayvan ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, 6 gümüş sülün, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün, 2 kral sülün, 14 mavi tavus kuşu, 12 beyaz tavus kuşu, 2 emu ile 5 hayvan tahniti ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaçakçılık Sakarya
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