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Sağlık
TRT Haber 02.05.2025 01:00

Sağlık Bakanlığına 19 bin personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ayrıca, 3 bin 658 sürekli işçi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığına 19 bin personel alımı yapılacak

Ayrıntıları, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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İstihdam Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
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