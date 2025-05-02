Pakistan, Afgan tırlarının Hindistan'a geçişine izin verdi

Dawn gazetesinin haberine göre, söz konusu karar, Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Pakistan hükümeti, Afganistan ile kardeşlik ilişkilerini göz önünde bulundurarak, Hindistan'a transit mal taşıyan ve 25 Nisan 2025 tarihinden önce Pakistan'a giriş yapmış olan Afgan tırlarının malları teslim etmek üzere Wagah Sınırı'nı geçişlerine izin verme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

İslamabad yönetimi, Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından tırmanan gerilim nedeniyle 24 Nisan'da Hindistan ile tüm ticareti askıya almış ve hava sahası ile kara sınırını kapatmıştı.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.