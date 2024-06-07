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Güncel
AA 07.06.2024 18:11

Ardahan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

Ardahan'da "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" kapsamında Kura Nehri kıyısında çevre temizliği yapıldı.

Ardahan'da "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi

Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileriyle öğretmenleri, Dünya Çevre Günü kapsamında Kura Nehri kıyısında buluştu.

Daha sonra etkinliğe katılanlar nehir çevresinde temizlik yaptı.

Öğretmenlerden Murat Pehlül, yaptığı konuşmada, amaçlarının temiz bir doğada yaşamak olduğunu söyledi.

Çevrenin korunmasının önemini vurgulayan Pehlül, etkinlik için kendilerine destek veren okul Müdürü Osman Erdem ve öğrencilere teşekkür etti.

Doğa ve çevre hakkında bilinç oluşturmak istediklerini anlatan Pehlül, "Bu nedenle Kura Nehri etrafındaki çöpleri topladık. Yaptığımız bu etkinlik sebebiyle bir kez daha gördük ki insanımız bu cennet vatanın ender bulunan böyle güzel köşelerini bile kirletmekten imtina etmiyorlar. İstiyoruz ki Allah'ın bize bahşettiği bu güzellikleri insanımız hor kullanmasın. Çabamız bu yöndedir. Güzel çevrede, güzel insanlarla, güzel bir dünyada yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

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Ardahan Çevre Günü
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