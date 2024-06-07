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Güncel
AA 07.06.2024 17:52

Sakarya'da jandarma bölgesindeki hırsızlık olayları önlemlerle yüzde 71,5 azaldı

Sakarya'da yılın ilk 5 ayında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen hırsızlık olayları, önlemler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 düştü.

Sakarya'da jandarma bölgesindeki hırsızlık olayları önlemlerle yüzde 71,5 azaldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere tüm suç türlerine yönelik mücadele yürütüyor.

Hırsızlıkların önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılarak faillerinin yakalanması için çaba gösterilirken, çalışmalarla suçun önlenerek vatandaşların zarara uğratılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda geçmişte bu suçu işleyenler ile uyuşturucu kullananların davranışları gözlemlenerek muhtemel suç girişimleri önleniyor. Yol kontrol, gece-gündüz devriye ve sivil ekiplerin sayıları çoğaltılarak jandarmanın caydırıcılığı artırılıyor.

Hasat zamanında vatandaşların ürünlerinin çalınmaması için komando timleri görevlendiriliyor. Geçmiş tarihlerde işlenen fakat faili meçhul kalan dosyalar tekrar incelenerek yeni olaylarla benzeşen taraflarından elde edilen ipuçlarıyla aydınlatılmaları sağlanıyor.

İlçe jandarma komutanlıkları, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve "Hayalet Timler" olarak tanımlanan JASAT timlerinin müşterek gayretleri neticesinde Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde hırsızlık suçlarında önceki yıllara oranla ciddi azalma sağlandı.

Buna göre 2022 yılında meydana gelen 465 hırsızlık olayından 406'sı aydınlatıldı, 97 şüpheli tutuklandı. Geçen yıl 359 hırsızlık olayı meydana gelirken, bunların 316'sı aydınlatıldı, 61 şüpheli cezaevine gönderildi.

Geçen yılın ilk 5 ayında meydana gelen 193 hırsızlık olayı, alınan önlemler sonucunda yüzde 71,5 azalarak bu yılın aynı döneminde 55'e düştü.

Açıklamada, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin vatandaşlara, "Kıymetli vatandaşlarımızın hırsızlık ve dolandırıcılık mağduru olmamaları için banka mevduatlarından ve sahip oldukları kıymetli eşyalarından kimseye bahsetmemeleri, sosyal medya ve WhatsApp durumlarında evlerinde bulunmadıklarının anlaşılmasını sağlayacak paylaşımlar yapmamaları, altın, mücevherat ve kıymetli eşyalarıyla çekilmiş fotoğraf paylaşmamaları, fındık, meyve ve tahılları hasat sonrası açık alanlarda bırakmamaları, ev ve iş yerlerine imkanlar ölçüsünde kamera ve alarm sistemleri kurmaları ve durumlarını şüpheli gördükleri araç ve şahıslar hakkında 112 ihbar hattını veya kolluk birimlerini haberdar etmeleri önem arz etmektedir." uyarısında bulunuldu.

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Jandarma Genel Komutanlığı Sakarya Uyuşturucu Komando Hırsızlık
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