Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Lalapaşa Kavşağı arasında altgeçit imalatı çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu Bornova istikametinden Cengizhan Mahallesi'ne katılım yolu, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşakları kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24'üncü kilometreleri (Yanışlı mevkisi) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 24-25'inci kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinden tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40'ıncı ve Kumluca-Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26'ncı kilometreleri arasında Yalova Geçişi Dörtyol Kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.