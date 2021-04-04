Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da aranan 5 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla M.A, V.O, A.Y, F.Y. ile A.B'yi yakaladı.
4 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hakaret suçundan yakalanan A.B. ise 1100 lira kefaret ücretini ödedikten sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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