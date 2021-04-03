İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil servisinde tabanca imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca parçası, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli A.E. ve D.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.