Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hapis cezası bulunan firari hükümlü Samsun'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Samsun'da yakalandı.
"Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.A'nın evinde saklandığı belirlendi.
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, K.A. Çakallı mevkisindeki ikametinde gözaltına alındı.
K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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