Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 4 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 4 adresten elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Çetinkaya, Yeşilyurt ve Karşıyaka Mahallelerinde elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.K, olduğunu tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.
Suçunu itiraf eden M.K'in emniyetteki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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