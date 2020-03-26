Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu için köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresindeki Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım birer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Bayat Bademleri-Termessos kavşakları, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolu güzergahlarından gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.