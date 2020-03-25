Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir." dedi.

Erbaş “Hepinizin bildiği gibi dünya genelinde yeni koronavirüs salgını hızla yayılmakta ve ülkemiz de maalesef virüs tehdidi altında bulunmaktadır. Bu gerçeği dikkate alan devletimiz, önemli tedbirler ve kararlar almakta, tüm kurum ve kuruluşlarımız halkımızın sağlığını korumak adına üzerlerine düşen görevi büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır.” Ifadelerini kullandı

Cemaatle namazlara ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 16 Mart’ta cemaat ile namaz kılınmasına ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Erbaş “Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de salgının yayılma hızını ve insan sağlığını tehdit etme düzeyini dikkate alarak Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvası doğrultusunda birtakım önlemler aldık. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verdik ve bu kararımızı milletimizle paylaştık. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamaya ve muhtemel zararları önlemeye yönelik alınan bu karara uymanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdik. Sağduyulu halkımızın desteği bizleri memnun etmektedir.” dedi.

Şaban ayının il günü ne zaman?

Mübarek üç ayların ikinci ayı Şaban ayının ilk günü bu yıl 25 Mart’a denk geliyor.

Berat Kandili 2020 ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Berat kandili bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

İşte 2020 yılı dini günleri…

Berat Kandili - 7 Nisan Salı

Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi

Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe

Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi