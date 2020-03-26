Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, D-400 kara yolunda durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araçtaki A.Y, F.Y. ve K.A'nın üstünde 12,71 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu polis antalyaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 00:23
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