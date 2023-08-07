Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2023 16:13

"Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nde gala konseri düzenlendi

Nevşehir'de, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nde gala konseri düzenlendi.

"Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nde gala konseri düzenlendi

Kapadokya'nın en çok ziyaretçi alan turizm merkezlerinden Paşabağı'nda oluşturulan etkinlik alanındaki programda, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sanatçı Ferman Akgül tarafından konser verildi.

Galaya, ışıklandırılan peribacaları ile sıcak hava balonları renk kattı.

Festival kapsamında, Göreme beldesinde de şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.

Nevşehir'den başlayan ve 13 Ağustos'a kadar burada sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da da düzenlenecek

Sergi, konser ile söyleşilerin yapılacağı ve atölyelerin yer alacağı etkinliklerde çok sayıda sanatçı sanatseverlerle buluşacak.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Manisa'da orman yangını
16:34
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
16:07
Lübnan: Filistin kampında durum sakinleşti
16:09
Savunma sanayisinde ilk 100'e giren Türk şirketi 4'e yükseldi
16:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Derince Limanı'ndaki gemilerde olumsuzluk yok
15:48
ASELSAN ilk 50'de yükseliyor
Kocaeli'de TMO silosunda patlama
Kocaeli'de TMO silosunda patlama
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ