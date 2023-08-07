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Güncel
AA 07.08.2023 15:58

Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta bir botun alabora olması sonucu akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan Yusuf B'nin bulunması için AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Konya'dan gelen su altı arama kurtarma ekibi, Yusuf B'nin cesedini buldu.

Otopsi için hastaneye kaldırılan cenazenin, Avanos ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Çanak ustası Yusuf B. ve öğretmen Ahmet Ö. dün şişme botla Kızılırmak'ta gezintiye çıkmış, bir süre sonra akıntıya kapılan botun alabora olmasının ardından iki arkadaş yüzerek sahile çıkmak istemişti.

Ahmet Ö. kıyıya ulaşırken, Yusuf B. akıntıya kapılarak kaybolmuş, bölgeye AFAD, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

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