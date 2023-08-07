Uşak'ta otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kent merkezinden Banaz ilçesi yönüne ilerleyen R.S. (69) idaresindeki otomobil, Derbent köyü yakınlarında tali yoldan çıkan N.Ö. (68) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktöre takılı saman yüklü römork yola devrilirken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki K.K. (81), A.K. (78), C.S. (64) ve G.M. (48) yaralandı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.