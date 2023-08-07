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Güncel
AA 07.08.2023 15:46

Uşak'ta otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kent merkezinden Banaz ilçesi yönüne ilerleyen R.S. (69) idaresindeki otomobil, Derbent köyü yakınlarında tali yoldan çıkan N.Ö. (68) yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Uşak'ta otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle traktöre takılı saman yüklü römork yola devrilirken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki K.K. (81), A.K. (78), C.S. (64) ve G.M. (48) yaralandı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Uşak Trafik Kazası
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