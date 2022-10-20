Jandarma ekiplerinin önceki gün İzzettin köyü yakınlarında devriye görevi sırasında kanadından yaralanmış halde bulduğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen akbabanın tedavisi sürüyor.

Kuşun sol kanadı dün gerçekleştirilen operasyonla kesildi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Merve Bakıcı, hayvanın kendilerine getirildiğinde durumunun kötü olduğunu söyledi.

Birkaç gündür yemek yemediği için akbabanın bitkin olduğunu anlatan Bakıcı, "Sol kanadında da açık bir kırığı vardı. Yapılan muayenede kırığın uzun zamandır açıkta kaldığı ve kemiğin nekroze (doku ölümü) olduğunu belirledik. Ameliyatla kanat ampütasyonunu gerçekleştirdik. Ancak sonrasında uçamayacağı ve avlanamayacağı için rehabilitasyon merkezine gitmesi kararlaştırıldı. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğu için de koruma altına alınacak" dedi.