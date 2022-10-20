Cengiz Topel Meydanı'nda Maden İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve lokma hayrı yapıldı.

Ege Linyitleri, Demir Export ile Yeni Anadolu Madencilik işletmelerinde de madenciler, şehit meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

İşçiler, duaların ardından ocaklara girdi.