Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 728 kök kenevir ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde 728 kök kenevir ile 7 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samandağ ve Yayladağı ilçe jandarma komutanlıklarının ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Samandağ'ın Gözene Mahallesi ile Yayladağı'nın Turfanda Mahallesi'ndeki adreslerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, narkotik köpeklerle yapılan aramada 728 kök kenevir ile 7 kilogram esrar ele geçirdi.
Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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