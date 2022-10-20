Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalıntı motosikletin üzerindeki 2 kişide uyuşturucu bulundu
[Fotograf: İHA]
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerinin çalıntı olduğunu tespit ettiği plakasız motosikletteki 2 şahsın yapılan üst aramalarında 28 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde, plakasız motosikletteki şahıslardan, 28 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp ele geçirildi.
Ayrıca motosikletin yapılan sorgusunda, Gediz Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalıntı araç olduğu tespit edilerek motosiklet yeddiemin otoparkına çektirildi.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen şahsa, trafik yönünden gerekli işlemler yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Kütahya Trafik
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