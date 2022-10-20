Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde, plakasız motosikletteki şahıslardan, 28 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Ayrıca motosikletin yapılan sorgusunda, Gediz Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalıntı araç olduğu tespit edilerek motosiklet yeddiemin otoparkına çektirildi.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen şahsa, trafik yönünden gerekli işlemler yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.