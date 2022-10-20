Ağırlıklı olarak Gölyaka ilçesi olmak üzere kent genelinde 2 bini Tarım ve Orman Bakanlığı destekli toplam 4 bin dekar alanda kestane kabağı nisan ayında toprakla buluştu.

Yaklaşık 5 ay boyunca 32'si bakanlık desteği alan 105 çiftçi tarafından özenle bakımı yapılan kestane kabağında hasat yapılıyor. Kestane kabağından bu yıl dönüm başına 4 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere gönderilen kestane kabağı, pazar sıkıntısı yaşatmaması dolayısıyla üreticiyi memnun ediyor.

Gölyaka Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Cem Özmen, Düzce kabağının İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde isim yaptığını söyledi.

Aynı zamanda kabak üreticisi olan Özmen, Düzce'nin kestane kabağı yetiştirmeye uygun iklim ve toprak yapısına sahip olduğunu anlattı.

Özmen, bu yıl rekolte beklentilerine değinerek, "Yıllık yağış miktarı bu yıl fazla oldu. Daha az yağış alsaydık döküm anlamında daha güzel olurdu ama bu, tonaj olarak yüz güldürdü. Az döküm, tonajı yükseltti. Bu yıl kabaklar ciddi manada tonaj yaptı. Normal kabak 8-12 kilogram arasında değişir. Kabak büyük olduğunda ise albenisi artıyor" dedi.