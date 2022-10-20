Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya'da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu
[Fotograf: İHA]
Amasya'da bir köyde kara yolundan geçen koyun sürüsüne peş peşe iki otomobil çarptı. 25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi ise yaralandı.
İlyasköy’de çoban Mustafa Kürkçü’nün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne peşpeşe iki otomobil çarptı. 25 koyun olay yerinde telef oldu. Çarpan ikinci otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çoban köpeği koyunların başında bekledi
Telef olan koyunlar köye götürüldü. Sürünün bekçiliğini yapan çoban köpeği yerde yatan koyunların başında saatlerce bekledi.
Etiketler: Amasya
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