Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de Abdülhalik Renda Mahallesi Bademlik Camisi bahçesinde 5 çam ağacı, 2 Ekim'de İncili Çeşme Mahallesi Büyük Cami bahçesinde 3 meşe ağacı, 4 Ekim Karataş Mahallesi su deposu mevkisinde yol kenarında 5 küçük çam ağacının kesilmesi olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.D'nin yakalandığı duyuruldu.

Şahsın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen, yüzde 62 sürekli engelli kimlik kartının bulunduğu ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 18 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi İmaret Camii bahçesinde 4 küçük çam ağacının kesilmesi olayının da aynı şahıs tarafından yapıldığının tespit edildiği, şahıs hakkında adli işlemin devam ettiği vurgulandı.