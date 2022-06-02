Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.D. ve K.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ile paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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