Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda barda bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, C.G'nin barda bulunduğu sırada bir şüphelinin tabancayla ateş açması yaralandığını tespit etti.

Vücuduna beş kurşun isabet ettiği belirlenen C.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.