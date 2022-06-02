"Afşin Belediyesi Okul Takımlarına Destek" (ABOT-DES) projesi kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde sportif yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgesel yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin ödüllendirildiğini belitti.

İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile imzalanan ABOT-DES projesinin meyvelerini verdiğini aktaran Güven, "Öğrencilerimiz aldığı desteklerin karşılığını verdi ve har alanda bizleri onurlandırdılar. Öğrencilerimiz sportif alanda bizi Kahramanmaraş genelinde gururlandıracak bir sonuca götürdü. Önümüzdeki yıl birçok branşta daha çok başarılar elde edeceğiz. Bu projeler öğrencilerimizin sportif gelişimine de katkı sağlamış oluyoruz. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz, başarıları daim olsun." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da "Hayalimizde eğitim var" sloganıyla yürütülen proje kapsamında Afşin olarak Kahramanmaraş'ı 5 spor branşında temsil ettikleri dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.