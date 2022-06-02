Teknik direktörlük kariyerine Portekiz alt ligi ekiplerinden Amora'da başlayan Jesus 90-93 yılları arasında bu takımın başında yer aldı. Sonrasında Felgueiras, Setubal, Guimares, Belenenses gibi takımları çalıştıran Jorge Jesus'un vitrine çıkışı ise Braga'nın başına geçmesi ile oldu.

12'den fazla takım çalıştıran ve 16 kupa kaldıran Jorge Jesus son olarak Benfica'yı çalıştırmıştı.

Jorge Jesus kimdir kaç yaşında?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 yılında Portekiz'in Amadora şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk hayatında Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi takımlarda top koşturan ancak istediği başarılara ulaşamayan Portekizli, teknik adamlık kariyerinde ise fark yaratmayı başardı.

Portekiz'de uzun süre alt seviye takımlarda çalışan Jesus, 2008 yılında göreve başladığı Braga'daki performansıyla adını Avrupa futboluna duyurdu.