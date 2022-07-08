Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde iki aracı durdurdu.
Araçlarda dedektör köpeği "Uygun" ile arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.G. (32), A.S. (28) ve F.C. (53) jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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