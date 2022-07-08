Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da camilerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesindeki camilerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.İ. olduğunu belirledi.
Şüpheli Ö.İ, ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Hatay
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