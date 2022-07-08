Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Getty]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.E. ile M.K'nin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan H.E. ile M.K. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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