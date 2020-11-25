İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suç ve suçluyla mücadele kapsamında başlatılan çalışma kapsamında havaya ateş edenlere, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmediği bildirildi.

Polis ekiplerinin silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edilip, çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 28 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 37 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 33 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 4 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 5 kişi yakalandı. Toplamda 107 şahıstan 6'sı ruhsatlı, 43'ü ruhsatsız 49 tabanca, 20 ruhsatsız pompalı tüfek, 27 ruhsatsız av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 107 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı."