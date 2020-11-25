Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.O, M.Ö, M.K, T.M, M.A, E.A, S.M. ve F.M.E. yakalandı.
Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, M.K, E.A. ve M.A. adliyeye sevk edildi.
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