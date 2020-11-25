Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaybolan 70 yaşındaki engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dünden beri haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde Uğurlualan köyündeki evinden çıkan 70 yaşındaki yüzde 50 engelli Ahmet Demir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma iz takip köpeği ve köylülerin desteğiyle arama çalışması başlattı.
Demir'i arama çalışmaları köy çevresinde sürüyor.
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