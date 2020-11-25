Edirne'de alınan bilgiye göre, sürücülüğünü Oğuz T'nin yaptığı 22 AU 419 plakalı hafif ticari araç ile 22 ED 854 plakalı Hakkı A'nın idaresindeki motosiklet İki Köprüarası Caddesinde çarpıştı.

Kazada yaralanan Hakkı A. ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.