Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki 21 okulda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildi" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı Eğitim
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