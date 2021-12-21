Hizan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu köylerde, eğitime 1 günlük ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Güroymak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.