Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim öğretime (22 Aralık 2021 Çarşamba günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.