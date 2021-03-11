Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak defineciler suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Havran ilçesinde kaçak kazı yapmaya çalışan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Havran ilçesinde 4 kişinin izinsiz kazı yapacakları bilgisinin alındı.
Yapılan değerlendirmede kazı yapacakları bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerle birlikte 2 adet kazma ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Ele geçen malzemeye el konulurken; şüpheliler hakkında yasal işlemlere başlanıldı.
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