Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 459 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA/ ARŞİV]
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan 459 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 342 iş yeri ve 20 bin 12 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 162, yasaklı yerlerde sigara içen 80, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 196, karantinada olduğu halde dışarı çıkan 2, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 19 kişi ile salgın tedbirlerine uymayan 12 iş yerine idari para cezası kesildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aradan 109 kişi yakalandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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