Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çıkan yangında bir kamyon kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında, nakliye kamyonu kullanılamaz hale gelirken, bir hafif ticari araçta da hasar oluştu.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Çınar Mahallesi 5003 Sokak'ta, Barış S'ye ait park halindeki 35 TD 192 plakalı nakliye kamyonunda yangın çıktı.
Yanan kamyondan sıçrayan alevler, Ali D'ye ait park halindeki 35 HD 4196 plakalı hafif ticari araca da hasar verdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.
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