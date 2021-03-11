Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada-Kabatepe hattında da 4 seferin iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.