Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 08:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de hac olacak mı? Diyanet'ten hac ve umre açıklaması...
Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle umre ziyaretlerinin bir süre daha yapılamayacağını açıkladı. Umre yapılıyor mu 2021? 2021'de hac yapılacak mı? 2021 hac...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
2020 yılı hac ibadeti COVID-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam edecek.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, "Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Umre yapılamayacak
Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle Türkiye'den umre ziyaretlerinin bir süre daha yapılamayacağı belirtildi.
Sıradaki Haber
Ramazan ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz