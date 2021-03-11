2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. Başvurular 2 Mart'ta sona erdi.YKS 2021 için geç başvuru günü 17-18 Mart 2021.

YKS 2021 ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2021 YKS ücreti ne kadar?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL olarak belirlendi.

Ancak Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50

artırımlı olarak ödenecek.

YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart arasında alındı. Sınav başvurularını kaçıranlar geç başvuru gününde YKS başvurusu yapabilecek.

YKS 2021 için geç başvuru günü 17-18 Mart 2021.

Adaylar başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

Geç başvuru günlerine dair bilgiler

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021

tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2020-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru günlerinde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabilecekler.

HES koduna dikkat

Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.

YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.

2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayınız.