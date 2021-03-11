Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 00:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma'dan sahte alkol operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte alkol ürettiği iddia edilen bir kişi, 25 litre kullanıma hazır alkol ve alkol damıtma düzeneği ile birlikte yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akşehir ilçesine bağlı Gölçayır mahallesinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen R.A'nın ev ve eklentilerinde, mahkeme kararı ile arama yaptı.
Yapılan aramada, 25 litre kullanıma hazır alkol, 40 litre kadar mayalanmış şarap, 50 litre incir mayası, 80 kilogram kuru incir ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirdi.
Malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Alkol Sahte İçki
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