Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akşehir ilçesine bağlı Gölçayır mahallesinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen R.A'nın ev ve eklentilerinde, mahkeme kararı ile arama yaptı.

Yapılan aramada, 25 litre kullanıma hazır alkol, 40 litre kadar mayalanmış şarap, 50 litre incir mayası, 80 kilogram kuru incir ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirdi.

Malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.