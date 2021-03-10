Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Serçe Koyu açıklarındaki can salında bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 00:27
- 00:06
- 23:53
- 00:21
- 00:23
Sıradaki Haber
Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz